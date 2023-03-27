Расчету российской реактивной системы залпового огня «Ураган» на Запорожском направлении приходится 7-8 раз в день выезжать на ударную позицию и атаковать цели противника. Достаточно часто подразделение подавляет попытки ВСУ к наступлению или пресекает разведывательные вылазки.

Кроме того, поражаются колонны украинской техники, склады с горючим и боеприпасами, командные и опорные пункты. Расчет держит ситуацию под контролем и отбивает любые атаки, затеваемые противником.

Командир расчета рассказал РИА Новости, что в среднем количество выездов вдень составляет 7-8 раз. Как только поступает приказ, «Ураган» отправляется на позицию, отрабатывает по целям противника и сразу уезжает, чтобы осложнить ВСУ контрбатарейную борьбу.

Напомним, что Киев считает Запорожское направление наиболее перспективным для контрнаступления, однако не может начать его из-за погоды и задержек с поставками западных вооружений.