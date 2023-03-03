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Гражданин России, житель Сушан в Брянской области, укрыл от ударов со стороны украинских диверсантов женщин и детей и при этом сам попал под обстрел и был ранен. Об этом пишет «Московский Комсомолец».

По данным источника, 35-летний мужчина был у соседки в гостях и пил чай. В это время он увидел на улице четырех мужчин в форме, на которой были опознавательные ленты ВСУ. На диверсантах были надеты маски. Они начали стрелять по дому, а после этого бросили гранату.

Сообщается, что в результате Олег Жуков спас женщин и детей, а сам получил ранения в ухо и руку от украинских боевиков. Диверсанты попали на территорию поселения днем ранее, 2 марта, в тот день они незаконным путем перешли границу России и Украины.

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