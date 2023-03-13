Российская ПВО отразила удар ВСУ по Белгороду, обломки вражеских ракет повредили два частных домовладения.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о четырех перехваченных системами противовоздушной обороны ракетах ВСУ. Обломки упали на частный сектор и повредили два дома.

Также ранение получила местная жительница. Медики диагностировали у нее сотрясение мозга. В состоянии средней степени тяжести женщину доставили в больницу. Сообщается, что открытая рана отсутствует.

Напомним, Киев регулярно использует западное оружие для нанесения ударов по приграничным территориям и по освобожденным Россией регионам. При этом боевики целятся в жилые дома и гражданскую инфраструктуру.