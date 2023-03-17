20 марта в Москву прибудет Си Цзиньпин, который выиграл выборы главы Китая и сейчас может ни на что не отвлекаясь заниматься решением основных задач – выводом экономики страны на 1 место в мире, а также присоединением Тайваня.

Достичь этих целей без России Китаю будет довольно сложно Сейчас РФ в ходе СВО на Украине успешно истощает запасы вооружений Запада и тем самым упрощает задачу Пекину, которому в ближайшие несколько лет может потребоваться вступать в войну за Тайвань.

Си Цзиньпин понимает, что его позиция по отношению к спецоперации на Украине не устраивает США, что Запад в ближайшее время может усилить санкции в отношении Китая. Поэтому он ведет подготовку к более углубленному сотрудничеству с Москвой. Также Пекин может выступить в роли посредника между Украиной и Россией, вынудив первую согласиться на заключение мирного договора на условиях РФ.

Сейчас сотрудничество между РФ и КНР становится более тесным год от года. Пекин является самым крупным покупателем газа и нефти в России, он помог компенсировать уход с российского рынка западных авто, а также компаний, реализующих электронику, Вполне вероятно, что совсем скоро Москва и Пекин создадут Союз, в который будут вовлечены также страны глобального Юга, не поддерживающие стремление Соединенных Штатов к гегемонии.