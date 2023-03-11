Алексей Пушков, российский сенатор, высказался относительно письма, которое направил сенатор США Джош Хоули к председателю КНР. Тот призвал Китай взять на себя ответственность за разразившуюся в мире пандемию коронавирусной инфекции. Об этом пишет РИА Новости.

Пушков осудил высказывание Хоули и заявил, что новый законопроект, направленный против Китая, станет еще одним камнем для стены разногласий, которая растет между Америкой и Китаем. Российский сенатор считает, что барьер между двумя странами далее будет только укрепляться.

Отмечается, что 10 марта Хоули обратился к Си Цзиньпину и призвал его взять ответственность за появление в мире коронавирусной инфекции. Он добавил, что американский Конгресс принял законопроект, в соответствии с которым власти США рассекретят данные о происхождении вируса.