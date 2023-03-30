На Марьинском направлении российские ВС продвигаются не так быстро, как хотелось бы, но довольно четко и уверенно. Это реальное движение вперед, которое позволит достичь конечной цели – освободить город, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

На Краснолиманском направлении, по его словам, ситуация остается достаточно сложной, но ВС РФ все же удерживают ситуацию под контролем и невысокими темпами улучшают имеющиеся в данный момент позиции.

Нелегко и на Угледарском направлении. Там противостояние весьма ожесточенное, украинские подразделения постоянно пытаются перейти к контратакующим действиям, однако этого им не позволяют.

В Авдеевке все очень плохо для украинских войск. Они полностью заблокировали въезд представителям СМИ, а также гражданским и волонтерам. Не исключено, что боевики будут вынуждены сдать город и ведут подготовку к этому.