Командование ВСУ не даёт приказов отступать из Артёмовска (Бахмута), и потери украинской армии в этом городе растут с каждым днём. В то же время российские военные и подразделения ЧВК “Вагнер” продолжают наступать. Уже контролируется, как минимум, 70 процентов территории Артёмовска. Об этом рассказал временно исполняющий главы ДНР Денис Пушилин. Его слова, сказанные в эфире телеканала “Россия 24”, приводит “Лента.ру”.

По словам врио главы региона, освобождение Артёмовска от украинских войск надолго не затянется. Впрочем, точной даты, когда это может произойти, Пушилин не назвал. Он также рассказал, как действуют российские силы: ЧВК “Вагнер” ведёт наступление сразу на нескольких направлениях, а бойцы армии постепенно берут город под свой контроль. В то же время ВСУ пытается стягивать подкрепления к Артёмовску, однако это приводит только к ещё большим потерям среди украинских военных.

Бои за Артёмовск продолжаются почти полгода. Этот город в ДНР является одним из важных транспортных узлов ВСУ – через него шло снабжение всей группировки украинских войск в Донбассе.