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Украинские ВС в руинах Марьинки организовали пункт временной дислокации боевиков, однако он был обнаружен российским беспилотником. Противник снова понес крупные потери в живой силе, передает портал «Русская весна».

На записи, опубликованной в Сети военными корреспондентами, видно, как в бой вступает артиллерия и наносит несколько сокрушительных ударов прямо по руинам, где затаились боевики ВСУ. БПЛА внимательно отслеживает попадание по целям, корректирует огонь и, наконец, фиксирует уничтожение вражеских позиций.

Напомним, Марьинка практически полностью разрушена, боевики ВСУ вынуждены скрываться в частном секторе или сплошных развалинах. При этом они продолжают сопротивляться, выполняя приказ командования и киевского режима.

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