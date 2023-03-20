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В южной части Артемовска продолжаются ожесточенные бои, в ходе которых эффективно действуют пулеметчики «Группы Вагнера». Они не дают военнослужащим ВСУ менять позиции, полностью блокируют их перемещения, открывая ураганный огонь, сообщает РИА Новости.

На кадрах видео, опубликованных в Сети, видна группа боевиков ВСУ на позиции. Один из них пытается перебежать в другой дом частного сектора, однако пулеметчик тут же открывает по нему огонь, не давая этого сделать.

Напомним, ранее один из украинских боевиков раскрыл «секрет» эффективных действий «вагнеровцев». Он пояснил, что бойцы грамотно распределили обязанности, каждый из них отлично знает, что должен делать в тот или иной момент времени, что позволяет избежать излишней суеты.

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