Затаенные обиды, секреты и нежелание брать на себя ответственность являются основными составляющими, разрушительно влияющими на отношения. Об этом заявили специалисты в области психологии Синтия Кинг и Ания Раджа в интервью с The List.

По мнению экспертов, в нездоровых отношениях между супругами обычно повторяются одинаковые ошибки. Часто связь обретает токсичность, когда один из партнеров начинает проецировать свои комплексы. По словам Ании Раджи, часто один из супругов может критиковать внешний вид другого необоснованно. И главной причиной в этом является именно его собственная неуверенность в отношении своей внешности.

Синтия Кинг уверена, что отрицание наличия проблемы в паре и неумение извиняться, является привычкой отказа от ответственности. По ее мнению, необходимо не только попросить прощение, но и попытаться исправить допущенную ошибку. Важно выслушивать своего любимого человека, когда он высказывает свою точку зрения и попытаться ее понять.