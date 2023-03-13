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Психолог-сексолог центра сексуального образования Secrets Владислав Франтов рассказал, что интимная переписка может как сблизить, так и отдалить партнеров. Секстинг (так называется обмен сообщениями сексуального характера и интимными фотографиями) в некоторых случаях может стать инструментом морального насилия.

По словам Франтова, на начальном этапе отношений обмен сообщениями интимного характера является своего рода флиртом, способом разжечь сексуальный интерес друг у друга или же вариантом снятия сексуального напряжения, если партнеры находятся на расстоянии. Но, по словам специалиста, переписка сексуального характера не только приносит удовольствие. Она может стать причиной серьезных проблем между партнерами.

Сексолог отметил одну из главных проблем – интимные сообщения могут быть переданы огласке третьими лицами, а в некоторых случаях даже одним из партнеров. Существует такое понятие, как порноместь. Это обнародование переписки сексуального характера с целью причинения душевной боли бывшему партнеру после разрыва отношений.

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