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В начале марта российские ВС нанесли удар по объекту ВСУ на Западной Украине гиперзвуковой ракетой «Кинжал». Греческое издание Pronews выяснило, что в результате этой атаки был уничтожен подземный командно-коммуникационный центр украинской армии, в котором постоянно находилось до 300 высокопоставленных военнослужащих Североатлантического альянса.

Штаб располагался на глубине 130 метров под несколькими слоями бетона, однако противника это не спасло. Гиперзвуковой «Кинжал» уничтожил командный пункт вместе со всеми, кто там находился. При этом киевская сторона до сих пор не раскрыла информацию об этом попадании ВС РФ.

Между тем, греческие журналисты называют удар катастрофическим для натовских сил на Украине. Не исключено, что военные, находившиеся в штабе, готовили контрнаступление ВСУ, но удар гиперзвуковой ракеты разрушил все их планы.

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