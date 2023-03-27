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Боевики ВСУ не прекращают попыток форсировать Каховское водохранилище и выйти на левый берег Днепра. Однако десантники из Приморского края продолжают внимательно следить за действиями противника и своевременно пресекать их «заплывы», рассказало издание «Известия».

Десантники активно используют свои беспилотные аппараты для разведки и наблюдения за врагом, а дроны противника ликвидируют сразу после обнаружения, лишая ВСУ возможности оценить ситуацию.

Боец с позывным «Филин» сообщил, что при появлении на берегу крупного скопления личного состава ВСУ, намеревающегося форсировать реку, по нему наносятся артиллерийские удары. Если боевики все же ухитряются выйти на воду, то бронетранспортеры и БМП наносят им огневое поражение, стреляя по плавсредствам.

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