Евгений Пригожин, основатель военной компании «Вагнер», сообщил, что его бойцы активно ведут зачистку диверсионных групп на Донбассе, поэтому украинские диверсанты не могут перейти через границу. Там он прокомментировал опубликованную ранее средствами СМИ информацию о том, что на территорию Брянской области попала диверсионная группа.

Пригожин отметил, что на Донбассе все спокойно и пригласил для спокойствия приезжать к ним. Он заверил, что диверсантов на территории нет.

Ранее сообщалось, что 2 марта в Климовский район Брянской области попала ДРГ с Украине, в ее составе было 50 человек. Группа поделилась на два лагеря.

При атаке диверсанты обстреляли автомобиль, который перевозил школьников к автобусу. Фельдшер была взята в заложники, один ребенок ранен, водитель автомобиля погиб.