В письме к министру обороны Сергею Шойгу основатель «Группы Вагнера» Евгений Пригожин написал, что Киев намерен в марте-апреле начать контрнаступление на Артемовском направлении. Также он отметил, что ВСУ попытаются отрезать «вагнеровцев» от российских войск и призвал этого не допустить, передает ТАСС.

Письмо прокомментировал телеграм канал «Неофициальный Безсонов Z». Автор отметил, что Киев действительно может пойти на такой шаг, попытавшись вклиниться между Артемовском и Горловкой. Однако это будет только первый этап контрнаступления, отвлекающий маневр.

Основной же удар ВСУ готовят на Запорожском направлении. Там у них имеются небольшие шансы отбить Мелитополь, после чего перерезать сухопутный коридор в Крым.

Пригожин в своем письме также отметил, что 70 процентов Артемовска находится под контролем «Группы Вагнера».