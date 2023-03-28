Эффективное управление бойцами зависит от видения ситуации изнутри, прокомментировал основатель ЧВК «Вагнер» свое рискованное пребывание в зоне СВО.

СМИ часто публикуют ролики, на которых предприниматель находится в зоне боевых действий, подвергая свою жизнь опасности. Журналисты поинтересовались, насколько оправдан риск.

Пригожин прокомментировал вопрос, отметив, что эффективное управление бойцами зависит от того, насколько хорошо начальство видит ситуацию изнутри, поэтому пребывание на передовой необходимо.

«Для того, чтобы управлять бойцами необходимо понимать, что они делают, находиться в их шкуре. И поэтому такие поездки абсолютно необходимы и необходимы регулярно. Это не значит, что надо сидеть в окопе, управлять тоже надо», — сказал Пригожин, слова которого приводит пресс-служба компании «Конкорд».

Основатель ЧВК обратил внимание на ролик, в котором один боец на коленях удерживает сектор стрельбы вдоль улицы, чтобы ее можно было перебежать, а другой — дает интервью.

По его словам, первый человек является командиром полка, а второй — командиром дивизии.

«В этом смысл ЧВК «Вагнер». Никто *опы в кабинетах не расслабляет. Все работают и видят процесс изнутри, и поэтому все работает как часы», – заключил Пригожин.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин ранее показал военному корреспонденту Александру Симонову передовые позиции «музыкантов» в Бахмуте.