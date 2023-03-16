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С американской военной техникой, которую выкупили у ВСУ или захватили в виде трофеев, работают афганские бойцы ЧВК “Вагнер”. В рядах частной военной компании таких бойцов “небольшое количество”. Об этом заявил основатель ЧВК “Вагнер” бизнесмен Евгений Пригожин в ответ на запрос одного из американских СМИ – сообщает РИА “Новости”.

Пригожин уточнил, что в своё время афганцы обучались работать с гаубицами М777, противотанковыми ракетными комплексами Javelin и так далее. Этим они занимаются и сейчас. В частности, в составе ЧВК “Вагнер” есть артподразделение, обладающее навыками работы с М777. Саму технику или выкупают у украинских военных, или захватывают у них же, подчеркнул бизнесмен.

Указанные гаубицы и ПТРК на Украину из США начали поступать в больших количествах после начала специальной военной операции России в Донбассе.

Бойцы ЧВК “Вагнер” принимают участие в СВО. Они уже внесли значительный вклад в освобождение города Соледар, а также в продвижении российских сил в Артёмовске (Бахмуте).

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