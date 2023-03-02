ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

2 марта группа украинских диверсантов совершила террористический акт на территории Брянской области. Была открыта стрельба по школьному автобусу, погиб водитель и ранен один ребенок. Неустановленное количество человек находятся в заложниках.

Произошедшее прокомментировал Евгений Пригожин, глава военной компании «Вагнер». Он заявил, что не понимает, как украинская ДРГ оказалась в Брянске, и добавил, что на территории Донбасса диверсантов нет. Он уточнил, что бойцы ЧВК все зачищают, и ДРГ противника не могут пройти через границу. По этой причине на Донбассе спокойная обстановка.

Он еще раз добавил, что все желающие могут приехать на Донбасс. Пригожин считает, что все те, кто критикует ЧВК «Вагнер» и вооруженные силы России, должны сами ехать в зону боевых действий и показывать пример.

Вам может понравиться

Хакеры RaHDit обнародовали кадровые документы «Азова»

Хакеры из группы RaHDit поделились в Сети шестью тысячами файлов кадровых документов, принадлежащих украинской группировке «Азов» (террористическая организация, которая признана запрещенной в России). Об этом пишет РИА Новости. Так, были

Украинский командир сообщил, что потери в Артемовске составляют более роты за сутки

Украинский военный, который сейчас находится в зоне боевых действий в Артемовске (укр. Бахмут), сообщил, что формирования ВСУ на территории города теряют около двух рот за одни сутки. Об этом сообщает

Пригожин заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер» зачищают все ДРГ на Донбассе

Евгений Пригожин, основатель военной компании «Вагнер», сообщил, что его бойцы активно ведут зачистку диверсионных групп на Донбассе, поэтому украинские диверсанты не могут перейти через границу. Там он прокомментировал опубликованную ранее