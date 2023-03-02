2 марта группа украинских диверсантов совершила террористический акт на территории Брянской области. Была открыта стрельба по школьному автобусу, погиб водитель и ранен один ребенок. Неустановленное количество человек находятся в заложниках.

Произошедшее прокомментировал Евгений Пригожин, глава военной компании «Вагнер». Он заявил, что не понимает, как украинская ДРГ оказалась в Брянске, и добавил, что на территории Донбасса диверсантов нет. Он уточнил, что бойцы ЧВК все зачищают, и ДРГ противника не могут пройти через границу. По этой причине на Донбассе спокойная обстановка.

Он еще раз добавил, что все желающие могут приехать на Донбасс. Пригожин считает, что все те, кто критикует ЧВК «Вагнер» и вооруженные силы России, должны сами ехать в зону боевых действий и показывать пример.