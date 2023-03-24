В распоряжении ВСУ имеется резерв в 200 тысяч военнослужащих, которые будут отправлены в наступление на разных направлениях. Командование украинской армии планирует атаковать линию Сватово-Кременная, продвигаться в сторону Крымского полуострова на юге, а также наступать на Белгород и Артемовск (Бахмут), сообщил основатель «Группы Вагнера» Евгений Пригожин.

Он призвал усилить охрану государственной границы, чтобы сделать ее «фактически непроницаемой», чтобы защитить приграничные районы от нападения ВСУ.

Особое внимание Пригожин рекомендует уделить именно Белгороду. На этом направлении неоднократно действовали украинские диверсанты, которые «прощупывали» оборону ВС РФ. Не исключено, что в начале апреля Киев попытается нанести удар по приграничному региону.