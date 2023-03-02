Российский бизнесмен и основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин прокомментировал сегодняшнее чрезвычайное происшествие с украинскими диверсантами на территории Брянской области. Свое мнение он опубликовал в Телеграм-канале «Кепка Пригожина».

В своем комментарии Пригожин отметил, что, похоже, у России уже закончилась красная краска, чтобы постоянно проводить новые «красные линии». По его словам, вместо красной краски начали использовать краску коричневого цвета, а вместо полноценных линий начали оставлять только «чиркаши». Однако в итоге Пригожин заявил, что и по «чиркашам» отыщет того, кто их оставляет.

Напомним, что в результате нападения на поселок в Брянской области украинские диверсанты обстреляли гражданский автомобиль. Сообщается, что водитель транспортного средства погиб на месте, а 10-летний мальчик получил ранение, после чего он был оперативно доставлен в местную больницу для оказания помощи.