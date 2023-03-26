Президент Украины Зеленский приказал генералу Сырскому, который командует Сухопутными войсками ВСУ, держать Артемовск любой ценой. Для этого он порекомендовал перебросить в город подкрепление, причем не мобилизованных новобранцев, а элитные подразделения, которые сумеют остановить «Группу Вагнера».

Напомним, что «музыканты» тем временем установили контроль над бетонным заводом и металлургическим комбинатом и продвигаются к центру города. Они ведут непрекращающийся штурм, перед которым боевики ВСУ просто не могут устоять.

Украинские ВС пытаются сопротивляться, но при этом, по данным западных СМИ, теряют ежедневно по 100-200 военнослужащих. Киев неоднократно заявлял, что знает, какую цену платит за удержание Бахмута, но сдавать город не собирается.