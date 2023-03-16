ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Дамаск признаёт новые границы Российской Федерации, в которые входят присоединённые в 2022 году территории. Такое заявление сделал президент Сирии Башар Асад в интервью РИА “Новости”.

Глава государства уточнил, что признание новых границ вызвано не дружескими отношениями с Россией, а историческими фактами. Асад отметил, что нет сомнений в том, что ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области – российские территории, которые сто лет назад искусственно передали Украине советские власти.

Указанные регионы вошли в состав России осенью прошлого года. Основанием для этого стали референдумы, на которых жители территорий высказались за присоединение к России. Украина и страны Запада результаты референдумов и факт присоединения не признают. В настоящее время часть этих территорий находится под контролем киевских властей.

Вам может понравиться

Марочко: Киев мобилизует «химических ведьм» для провокаций с токсичным оружием в Донбассе

Киев может попытаться применить в зоне специальной военной операции биологическое или химическое оружие, считает подполковник Народной милиции ЛНР в отставке. Он напомнил, что еще в феврале начальник войск РХБЗ России

Ветеран из США призвал американских наёмников не воевать на стороне ВСУ

Конфликт между Москвой и Киевом – это не “сафари” в Ираке или Афганистане. Здесь всё гораздо серьёзнее. В этом противостоянии американским военным не стоит принимать участие. Об этом у себя

Репке: Cистема укреплений в промзоне Артемовска была «последней надеждой» ВСУ в городе

В промышленной зоне на севере Артемовска бойцы «Группы Вагнера» установили контроль над предприятием «Востокмаш». Обозреватель немецкого издания Bild (доступ к сайту заблокирован по требованию Роскомнадзора) Юлиан Репке говорит о падении