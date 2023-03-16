Дамаск признаёт новые границы Российской Федерации, в которые входят присоединённые в 2022 году территории. Такое заявление сделал президент Сирии Башар Асад в интервью РИА “Новости”.

Глава государства уточнил, что признание новых границ вызвано не дружескими отношениями с Россией, а историческими фактами. Асад отметил, что нет сомнений в том, что ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области – российские территории, которые сто лет назад искусственно передали Украине советские власти.

Указанные регионы вошли в состав России осенью прошлого года. Основанием для этого стали референдумы, на которых жители территорий высказались за присоединение к России. Украина и страны Запада результаты референдумов и факт присоединения не признают. В настоящее время часть этих территорий находится под контролем киевских властей.