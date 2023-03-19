Пресс-служба Кремля сообщила о первом визите президента РФ Владимира Путина в Мариуполь. Глава государства из Крыма в Донбасс прилетел на вертолете, однако затем на автомобиле объехал весь город.

Путин побывал в нескольких районах Мариуполя и пообщался с жителями. Также он выслушал доклад вице-премьера Марата Хуснуллина о восстановлении жилой застройки в самом городе и его окрестностях, о строительстве новых микрорайонов, которое сейчас движется полным ходом.

В микрорайоне «Невский» российский лидер принял приглашение одной из семей и побывал у нее в гостях. Также глава государства посетил памятные места Мариуполя, осмотрел район яхт-клуба и прошелся по береговой линии.

18 марта в годовщину Крымской весны Владимир Путин также побывал в Севастополе.