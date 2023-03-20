Интерес со стороны Запада к Украине может значительно снизиться, если ВСУ не проведут контрнаступление, или оно окажется неудачным. Об этом рассказал президент Чехии Петр Павел в интервью польской Rzeczpospolita – передаёт РИА “Новости”.

Чешский лидер полагает, что “окно возможностей” для контрнаступления ВСУ открыто только в этом году. От того, как украинская сторона им распорядится, будет зависеть дальнейшее отношение Запада к Украине. Не исключено, что при провале контрнаступления западные союзники Киева потеряют к российско-украинскому конфликту какой-либо интерес, сообщил Павел. Прежде всего, речь идёт о США – вслед за ними к ситуации на Украине охладеют и страны Европы, полагает чешский президент.

Таким образом, у ВСУ есть только одна попытка для контрнаступления. Если ей не воспользоваться, то военной помощи Украина, вероятно, уже не получит.

О контрнаступлении в 2023 году киевские власти заявляли неоднократно. В частности, руководство ВСУ говорило о желании начать в текущем году “освобождение” не только недавно присоединённых к России территорий, но и Крыма. Он вошёл в состав РФ ещё девять лет назад.