ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Известный российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) 15 марта выложили на своем канале в RuTube очередное видео, где они от лица украинского президента Владимира Зеленского пообщались с председателем Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард.

По словам Лагард, действия главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, направленные на снижение роста инфляции в первые недели после начала действия антироссийских санкций, были очень грамотными. В результате европейские санкции не смогли сильно ухудшить экономическую ситуацию в России, добавила глава ЕЦБ.

При этом российские власти до сих пор находят способы получать большие доходы от торговли своими энергоносителями, несмотря на целый ряд ограничительных мер со стороны мирового сообщества. Лагард признала, что Москва научилась очень эффективно обходить, введенные против нее санкции.

По словам главного банкира Европейского союза, конфликт на Украине завершится победой киевского режима, так как его поддерживают Соединенные Штаты Америки. Лагард уверена, что в боевых действиях всегда побеждает тот у кого самая большая пушка, а США являются самой крупной военной страной в мире.

Вам может понравиться

Депутат Госдумы раскрыл “план Б” США по Украине

Основная цель США на Украине – не сохранение её территориальной целостности, а ослабление России. Таким образом, Вашингтон вполне может пойти и на территориальные уступки в пользу Москвы. Такое мнение высказал

ВС РФ массированным ударом разгромили места дислокации ВСУ в Харьковской области

Российские ВС атаковали военные объекты ВСУ на территории Харьковской области, где Киев накапливает силы для контрнаступления. Удары были нанесены по местам дислокации личного состава и техники в Волчанске и Купянске,

SIPRI: экспорт оружия из России снизился почти на треть

Россия теряет позиции одного из главных экспортёров оружия. Впрочем, доля страны на мировом рынке вооружений всё ещё довольно высока. Об этом свидетельствуют данные Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI).