Известный российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) 15 марта выложили на своем канале в RuTube очередное видео, где они от лица украинского президента Владимира Зеленского пообщались с председателем Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард.

По словам Лагард, действия главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, направленные на снижение роста инфляции в первые недели после начала действия антироссийских санкций, были очень грамотными. В результате европейские санкции не смогли сильно ухудшить экономическую ситуацию в России, добавила глава ЕЦБ.

При этом российские власти до сих пор находят способы получать большие доходы от торговли своими энергоносителями, несмотря на целый ряд ограничительных мер со стороны мирового сообщества. Лагард признала, что Москва научилась очень эффективно обходить, введенные против нее санкции.

По словам главного банкира Европейского союза, конфликт на Украине завершится победой киевского режима, так как его поддерживают Соединенные Штаты Америки. Лагард уверена, что в боевых действиях всегда побеждает тот у кого самая большая пушка, а США являются самой крупной военной страной в мире.