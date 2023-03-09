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Председатель Президиума «Офицеров России», генерал-майор авиации и Герой России Сергей Липовой считает, что вопрос поставки западных истребителей вооруженным силам Украины являются лишь делом времени.

По словам Липового, киевские власти смогли получить примерно 90% из своего списка желаний, предъявленного странам-участницам НАТО. Запад еще не передал вооруженным силам Украины только свои подводные лодки и современные истребители. Командование НАТО, по словам российского эксперта, прекрасно понимают, что для эффективной эксплуатации истребителей F-16 необходимо наличие сложной инфраструктурной сети, которая отсутствует на территории Украины. Поэтому единственным выходом из ситуации может стать размещение переданных ВСУ истребителей на территории, например, Польши, отметил Липовой.

Однако, как только истребитель, взлетевший с территории страны НАТО, вступит в боевые действия с российской армией на территории Украины, Североатлантический альянс сразу же станет прямым участником конфликта. По словам Липового, такой вариант развития ситуации «развяжет руки вооруженным силам Российской Федерации».

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