Копенгаген, оказывая военную помощь киевскому режиму, подливает масло в огонь украинского кризиса. Об этом заявили в посольстве России в Дании – сообщает РИА “Новости”.

В дипломатическом представительстве отметили: Дания отправляет ВСУ вооружение, что запрещают международные правила торговли оружием – поставлять вооружение в зону конфликта запрещено. Кроме того, на датской земле иностранные военные специалисты ведут подготовку украинских военных. Всё это увеличивает риски прямого столкновения стран НАТО с Россией, подчеркнули в посольстве.

По данным СМИ, датское правительство уже оказало Киеву военной помощи на сумму более 770 миллионов долларов. Ранее в МИД России отмечали, что западные поставки вооружения Украине не приближают переговорный процесс, а наоборот ведут лишь к эскалации военного конфликта.