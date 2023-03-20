Белый дом, оказывая военную помощь “украинским радикалам”, подталкивает тех к новым “ужасным деяниям”. Так посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал информацию об очередном пакете военной помощи, которую Вашингтон намерен выделить Киеву. Слова дипломата приводит ТАСС.

Антонов предупредил, что США снова подливают масла в огонь – в Белом доме “одержимы” идеей нанести стратегическое поражение России и не обращают внимания, что с каждым пакетом военной помощи риски столкновения Североатлантического военного блока с Россией только растут. Также посол отметил: вмешательство США лишь расширяет географию конфликта на Украине, ставя под угрозу безопасность всей Европы.

Ранее власти США заявили, что намерены выделить Киеву очередной пакет военной помощи на 350 миллионов долларов. В него войдут, в основном, боеприпасы для РСЗО HIMARS, которые на Украину направили ранее. Вашингтон стал активно предоставлять киевскому правительству вооружение после начала специальной военной операции России в Донбассе. На сегодняшний день общий объём американской военной помощи Украине превышает 32 миллиарда долларов.