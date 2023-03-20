ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Белый дом, оказывая военную помощь “украинским радикалам”, подталкивает тех к новым “ужасным деяниям”. Так посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал информацию об очередном пакете военной помощи, которую Вашингтон намерен выделить Киеву. Слова дипломата приводит ТАСС.

Антонов предупредил, что США снова подливают масла в огонь – в Белом доме “одержимы” идеей нанести стратегическое поражение России и не обращают внимания, что с каждым пакетом военной помощи риски столкновения Североатлантического военного блока с Россией только растут. Также посол отметил: вмешательство США лишь расширяет географию конфликта на Украине, ставя под угрозу безопасность всей Европы.

Ранее власти США заявили, что намерены выделить Киеву очередной пакет военной помощи на 350 миллионов долларов. В него войдут, в основном, боеприпасы для РСЗО HIMARS, которые на Украину направили ранее. Вашингтон стал активно предоставлять киевскому правительству вооружение после начала специальной военной операции России в Донбассе. На сегодняшний день общий объём американской военной помощи Украине превышает 32 миллиарда долларов.

Вам может понравиться

Азаров: Зеленский отправляет войска в «бахмутскую мясорубку», опасаясь деморализации армии

Пока украинские военные удерживают Артемовск, преобладает победный тренд. Но если город будет сдан, он сменится на негативный и может спровоцировать падение боевого духа украинской армии, рассказал РИА Новости бывший премьер-министр

В Париже начался митинг за выход страны из НАТО и прекращение поставок оружия Украине

Рядом с метро у Порт-Роль в Париже, где проходят заседания французского Сената, собралось несколько тысяч человек, требующих выхода страны из НАТО, сообщает РИА Новости. Еще одно требование участников акции –

Российский солдат Юрий Абутов рассказал, как украинский дрон пытался добить его сбросом гранат

Житель Забайкальского края по имени Юрий Абутов, призванный в армию по частичной мобилизации, рассказал ресурсу «Чита Онлайн», как ему удалось увернуться от сброшенной с украинского дрона гранаты с тяжелым ранением