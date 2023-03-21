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Безопасность Европы и других регионов может оказаться под большой угрозой. Запад, наводняя оружием Украину, способствует его возможному попаданию на “чёрный рынок”. У России есть все основания опасаться такого развития событий. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов. Слова дипломата приводит РИА “Новости”.

Антонов во время общения с журналистами также задался вопросом: если направляемое на Украину оружие “всплывёт” в том или ином регионе или окажется в руках террористических и преступных формирований, то кто будет нести за это ответственность. Ответа на этот вопрос нет.

Ранее власти США объявили о новом пакете военной помощи Киеву на сумму 350 миллионов долларов. В этой связи Антонов также отметил, что увеличение поставок вооружения ВСУ не ведёт к миру на Украине, а лишь усиливает риски прямого вооружённого противостояния России со странами НАТО.

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