Популярная актриса фильмов для взрослых Чери Девилль (Cherie DeVille) рассказала в подкасте Pillow Talk, опубликованном в YouTube, об изнанке своей работы. Работница порноиндустрии призналась, что имела интимную связь с более чем одной тысячей партнеров за время съемок, в которых она принимала участие на протяжении 12 лет.

По ее словам, за прошедшие 12 лет она обычно работала по шесть дней в неделю. Причем в день она могла участвовать в съемках более чем одной сцены. Поэтому, по ее примерным подсчетам, за все годы съемок в фильмах для взрослых она сменила более одной тысячи интимных партнеров.

Чери Девилль призналась, что после тяжелого рабочего дня очень любит принять теплую ванну. Также ей нравится проводить время на кухне, где она может приготовить вкусный ужин. Еще одно увлечение девушки – это компьютерные игры.

Ранее в подкасте Pillow Talk другая актриса порно, известная под ником LaSirena69, призналась, что имела интимные связи с знаменитостями из Европы и Латинской Америки.