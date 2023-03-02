Жители Нарвской заставы продолжают бороться за сохранение исторических жилых домов, которые они считают комфортными. Петербуржцы намерены добиться исключения микрорайона из перечня территорий, попадающих под действие программы «Развитие застроенных территорий в Санкт-Петербурге» (РЗТ).

Петербуржцы планируют продолжать обсуждение поправокв городской закон №820 «О границах объединенных зон охраны объектов культурного наследия», предложенных губернатором Александром Бегловым. Согласно проекту, в новые границы не включены восемь домов на проспекте Обуховской обороны, более 20 зданий на Лиговском проспекте и порядка 160 в районе Нарвской заставы.

По словам активистов, представители Законодательного собрания Петербурга обещают, что дома якобы демонтируют только формально и не ранее 2029 года, а на самом деле они сноситься не будут. Однако местные жители не верят в подобную не очень ясную схему, поэтому намерены и дальше защищать исторические малоэтажные жилые здания от сноса в угоду крупных частных застройщиков и лоббирующих их интересы местных чиновников.

«Пора поставить точку в вопросе, готова ли Застава ждать!», — подчеркивают градозащитники.

Кроме того,жители уникального микрорайонав Кировском районе Санкт-Петербурга с малоэтажными домами «немецкой застройки» послевоенной поры ждут уже несколько месяцев признания Нарвской заставы памятником ансамблем. Этот вопрос они собираются также обсудить с выступающими в поддержку заставы депутатами городского парламента.

По данным информационных источников, несколько дней назад на инициативную группу защитников заставы начали оказывать давление. В частности, одного из активистов, депутата Нарвского округа Виталия Грязнова вызвали в 31-й отдел полиции, где ему сказали, что проводят в отношении него проверку по ст. 20.2 КоАП РФ— статья о несанкционированных митингах и пикетах. По мнению горожан, таким образом застройщик пытается помешать жителям Нарвской заставы отстоять свои интересы. Однако, несмотря на это, петербуржцы не намерены отступать.

Напомним, СМИ ранее обращали внимание, что территорией Нарвской заставы интересуется «СПБ Реновация», входящая в ГК «Самолет». Стоит отметить, что владельцем группы компаний является бизнесмен Год Нисанов, которого журналисты называют давним другом губернатора Петербурга Александра Беглова. Однако жители микрорайона продолжают отстаивать свои дома и окружающий их ландшафт, представляющие особую ценность для «культурной столицы».