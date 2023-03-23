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Прага достигла пределов оказания военной помощи Киеву. Такое заявление немецкой газете Süddeutsche Zeitung сделал президент Чехии Пётр Павел – передаёт РИА “Новости”.

Глава государства рассказал, что отправлять вооружение украинской армии уже нет возможности. Впрочем, производить снаряды для ВСУ в Чехии всё ещё могут. Но только в том случае, если удастся решить вопросы с рабочей силой. По словам чешского президента, украинские граждане могли бы стать рабочими на таких производствах.

В интервью немецкой газете Павел также выразил уверенность, что 2023 год станет решающим в российско-украинском конфликте. В этой связи он отметил, что поставки вооружения Украине от её западных партнёров сейчас важны, как никогда – для успешного проведения контрнаступления ВСУ. Чешский президент рассказал, что украинская армия сейчас нуждается в бронетехнике, артиллерии и боеприпасах.

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