Пользователи социальной сети Twitter (заблокирована в Российской Федерации) раскритиковали украинского президента Владимира Зеленского за его слова о России. В обращении к украинскому народу Зеленский сказал, что «гарантией от новых агрессий и кризисов» является поражение России в украинском конфликте. Об этом сообщает РИА Новости.

Комментаторы резко раскритиковали Зеленского за такие слова и подчеркнули, что он должен не стремиться к поражению России, а стараться выйти на переговорный процесс, который завершит кровопролитные боевые действия.

Один из пользователей написал, что в нынешних обстоятельствах Украина не сможет победить. Многие написали, что главное – это достижение мира, к чему и следует стремиться украинскому президенту. Еще один из комментаторов отметил, что в такой способ Зеленский старается выпросить еще больше оружия.

На Западе регулярно делают заявление о том, что Украина обязана победить в противостоянии с РФ, поэтому продолжают снабжать киевский режим оружием.