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Пользователи социальной сети Twitter обрушили лавину критики на посла Польши во Франции Яна Росцишевского. Напомним, 19 марта дипломат заявил, что Варшава будет вынуждена вмешаться в конфликт на Украине, если ВСУ не смогут победить.

Один из пользователей написал, что вряд ли Росцишевский высказал официальную позицию Польши. Скорее всего, страну пытаются вовлечь в противостояние либо украинская сторона, либо Соединенные Штаты с Великобританией.

«Чур этого посла! Здесь абсолютно нечего вырывать из контекста. Почему этого человека до сих пор не отозвали?», – цитирует еще одного комментатора РИА Новости.

Также многие отметили, что заявление польского посла – это серьезная дипломатическая промашка. Причем оправдать ее будет довольно сложно, несмотря на предпринимаемые МИД Польши попытки сделать это.

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