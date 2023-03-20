Пользователи социальной сети Twitter обрушили лавину критики на посла Польши во Франции Яна Росцишевского. Напомним, 19 марта дипломат заявил, что Варшава будет вынуждена вмешаться в конфликт на Украине, если ВСУ не смогут победить.

Один из пользователей написал, что вряд ли Росцишевский высказал официальную позицию Польши. Скорее всего, страну пытаются вовлечь в противостояние либо украинская сторона, либо Соединенные Штаты с Великобританией.

«Чур этого посла! Здесь абсолютно нечего вырывать из контекста. Почему этого человека до сих пор не отозвали?», – цитирует еще одного комментатора РИА Новости.

Также многие отметили, что заявление польского посла – это серьезная дипломатическая промашка. Причем оправдать ее будет довольно сложно, несмотря на предпринимаемые МИД Польши попытки сделать это.