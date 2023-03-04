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Пользователи социальной сети Twiter (заблокирован в РФ) подвергли критике президента Украины Владимира Зеленского за его высказывания о том, что он привлечет Россию «за ее агрессию».

Комментаторы не просто не разделили точку зрения украинского лидера, но и подвергли его слова жесткой критике. Один из пользователей под постом Зеленского написал о том, что Украина сама стала агрессором, согласившись на размещение натовских баз на своей территории.

Еще один комментатор написал, что если Зеленскому так нравится воевать, то пусть сам идет на передовую, а не отправляет туда украинских граждан. Он подчеркнул, что этот конфликт должен закончиться переговорами, иначе всей Украине придет конец, так как кто-то «играет в героя».

Другой читатель написал, что многих, но не президента Украины, беспокоит судьба простых людей, которым он «подписал смертный приговор» ради получения своей прибыли. Многие из комментаторов сошлись в едином мнении: чем больше Зеленский тянет с мирными переговорами, тем меньше шансов остается у простого украинского народа на выживание.

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