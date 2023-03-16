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Читатели Твиттера раскритиковали видео, опубликованное Пентагоном, на котором якобы показан инцидент с крушением американского дрона над водами Черного моря.

Многие комментаторы засомневались в том, что видеоролик подлинный, и начали говорить, что это поддельная запись, для создания которой была применена компьютерная графика.

Один из пользователей по имени Virusesque20 написал, что это самая фальшивая запись, которую он когда-либо смотрел. Он уточнил, что компьютерная графика выполнена отвратительно.

Другой отметил, что кадры похожи на игру Ace Combat.

Еще один читатель сообщил, что не доверяет американскому правительству, а видео выглядит «убого».

В Белом доме заявляют, что американский дрон потерпел крушение из-за того, что столкнулся с истребителем РФ, который повредил его винт. Российское Минобороны же сообщило, что истребители РФ не контактировали с дроном США.

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