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Мужчина из Польши в течение 13 лет хранил труп своей матери дома на диване и вечерами смотрел с ним телевизор, обсуждая тв-передачи. Об этом пишет Газета.ру, ссылаясь на издание Daily Mail.

Сообщается, что поляк в возрасте 76 лет раскопал могилу, где была захоронена его мать, 13 лет назад. Он не смог справиться с потерей и принес мумифицированный труп к себе домой. Мариан общался с ним во время просмотра тв.

Соседи рассказали, что мужчина жил обособленно и практически ни с кем не контактировал.

Труп был обнаружен, когда к Мариану приехал его зять. Гость обратил внимание на странное поведение мужчины и вызвал ему скорую помощь. Медики, которые приехали на вызов, увидели труп в комнате на диване.

Мужчину в итоге арестовали, а труп женщины снова похоронили.

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