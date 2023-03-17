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Как сообщает издание URA.RU, бывший командующий Сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак заявил об ошибочной тактике ВСУ по защите Бахмута (Артемовска). По его словам, отстаивание ВСУ города «любой ценой» привело к тому, что российские войска уже практически образовали кольцо вокруг расположенных украинских подразделений в Артемовске.

По словам польского генерала, уже давно ясно, что Бахмут в итоге будет взят ЧВК «Вагнер» и другими российскими войсками, которые не станут двигаться по направлению к Краматорску. Он подчеркнул, что с военной точки зрения сражения на севере и юге от Бахмута являются наиболее опасной угрозой для украинских сил, так как потеря данных территорий приведет к полному контролю ВС РФ над Донбассом.

«Ориентируясь на Бахмут, ВСУ недооценивают происходящее на севере и юге населенного пункта. Именно там российские войска успешно проникли вглубь оборонительной украинской группировки. Россия непременно воспользуется таким успехом», — процитировало комментарий Скшипчака польское издание Do Rzeczy.

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