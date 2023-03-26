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Украинские СМИ публикуют фото и видеоматериалы с зенитными самоходными установками ЗСУ-23-4 «Шилка», полученными от Польши. Портал «Военное обозрение» отмечает, что количество переданных Киеву боевых систем выяснить не удалось.

Авторы напоминают, что «Шилки» были в распоряжении Киева и до специальной военной операции. Украинские инженеры предпринимали попытки их модернизации еще три года назад, но установить блок цифро-аналоговых преобразователей, системы обеспечения и навигации не успели.

Польша, в отличие от Киева, модернизировала часть своих зенитных систем. Но в распоряжение ВСУ она передала скорее всего не прошедшие обновление установки.

По мнению экспертов, «Шилки» вполне могут усилить противовоздушную оборону ВСУ на линии соприкосновения. Это весьма надежные и эффективные системы, которые задействуются и российскими ВС.

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