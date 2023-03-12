С началом весны стартовала и решающая фаза специальной военной операции на Украине. Именно весенне-летний период продемонстрирует, как будет дальше развиваться противостояние РФ и НАТО, рассказал порталу Ura.ru военный эксперт Геннадий Алехин.

Он пояснил, что Североатлантический альянс начинает поставки танков, дорогостоящих комплексов ПВО, «умных» бомб, которые должны значительно усилить ВСУ. По результатам весенне-летней кампании США и их союзники поймут, что все это не помогает ослабить Россию и будут вынуждены разрабатывать план «Б».

Сейчас украинская армия ведет весьма активную подготовку к контрнаступлению, но начать его, вопреки требованиям НАТО, не может. Она дожидается оружия и техники. Альянс же требует как можно скорее идти в атаку на Восточном или Южном участках линии соприкосновения.