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В прошлую субботу Армения сообщила России о переходе азербайджанскими войсками линии соприкосновения в Шушенском районе. Они не только вышли на высоту 2054,0, но и привлекли инженерные подразделения для строительства поста. В Баку такие действия своих ВС называют обеспечением «локального контроля».

В Минобороны РФ заявили, что Азербайджан грубо нарушает первый пункт соглашения между тремя сторонами, заключенного в ноябре 2020 года. В независимости от действий Карабаха, баку должен соблюдать этот договор, не пытаясь пересекать линию соприкосновения.

Политолог Андрей Суздальцев напоминает также недавний обстрел автомобиля с российскими миротворцами азербайджанскими военными. Он отмечает, что число конфликтов увеличивается, что грозит негативными для РФ последствиями. Поэтому Москве следует задуматься о выводе своей базы из региона.

Суздальцев напомнил, что Армения регулярно требует что-то от России, считает, что Москва всем обязана ей, но при этом не поддерживает воссоединение РФ с Крымом и тремя новыми регионами. Также она не высказывает поддержки специальной военной операции, но продолжает выдвигать свои требования.

«Пашинян сейчас ведёт дело к тому, чтобы Армения покинула ОДКБ. Он уже признал юрисдикцию международного уголовного суда, выдавшего ордер на “арест” Владимира Путина. У него свои контакты с Турцией и другими странами. Кого в итоге мы там защищаем?». – поинтересовался политолог.

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