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Президент Украины Зеленский заявил, что запросил телефонные переговоры с главой Китая Си Цзиньпином. Политолог Андрей Кошкин пояснил, что украинский лидер сделал это по приказу Вашингтона и говорить будет под диктовку США.

Недавний визит Си Цзиньпина в Москву, его слова об углубленном сотрудничестве с Россией и его расширении напугали Запад, спровоцировали панику в Вашингтоне. США опасаются, что Китай примет сторону России, что приведет к весьма негативным последствиям для всего Североатлантического альянса.

Именно поэтому Вашингтон поручил Зеленскому запросить встречу с китайским лидером. Через украинского президента Соединенные Штаты надеются уговорить Китай сохранять нейтральную позицию, не вмешиваться в конфликт и не идти на сотрудничество с РФ в военной сфере.

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