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Европейские страны заинтересованы как можно скорее закончить военный конфликт на Украине. В противном случае, это станет большой проблемой для военно-промышленного комплекса (ВПК) стран ЕС. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на экспертов – передаёт “Коммерсант”.

Специалисты полагают, что если Украина с помощью европейского оружия не добьётся быстрой победы в военном конфликте с Россией, то предприятия ВПК Евросоюза будут вытеснены с европейского рынка. Если противостояние Киева и Москвы затянется, то это подорвёт оборонную промышленную и технологическую базы Евросоюза.

Сейчас же, уверяют эксперты, власти стран Европы активно помогают своим предприятия военно-промышленного комплекса, рассчитывая, что их усилия не дадут российско-украинскому конфликту войти в стадию затяжного противостояния. На этом фоне европейские производители вооружений уже заявляли о высоких прибылях. К примеру, немецкий концерн Rheinmetall в прошлом году увеличил свою прибыль более чем на 20%, до 754 миллионов евро.

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