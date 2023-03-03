«Заморозка» боевых действий на территории Украины будет не только ослаблять страны Запада и Киев, но также воспринята мировым сообществом, как победа Российской Федерации. Об этом пишет в своем материале издание Politico.

Как следует из материала издания, большая часть западных аналитиков, работающих на ведущие мировые разведки, считает, что боевые действия в их нынешнем виде могут длиться еще несколько лет. Администрация американского президента Джо Байдена опасается, что Россия может получать помощь от других стран на фоне истощения обеих сторон, принимающих участие в затяжном конфликте.

По словам председателя Совета национальной безопасности США Эдриенн Уотсон, Вашингтон тесно взаимодействует со своими европейскими союзниками, в том числе и с Германией, чтобы предоставить Украине необходимые системы вооружения, снаряжение, оборудование и боеприпасы для защиты от российского вторжения.

Напомним, что Ури Фридман в своем аналитическом материале для The Atlantic заявил о растягивании украинского конфликт на долгие годы. А возможный переговорный процесс во многом будет зависеть от третьей стороны.