Производство новых боеприпасов натовского образца для Украины – достаточно сложная задача, решать которую должен весь Североатлантический альянс. Однако далеко не все страны согласятся повысить расходы на военно-промышленный комплекс, что может привести к расколу НАТО, пишет издание Politico.

Авторы публикации поясняют, что аппетиты Киева безудержно растут, он постоянно требует не только новых видов вооружений, но и больше боеприпасов. Однако их запасы на складах НАТО стремительно заканчиваются.

Для решения этой проблемы нужно не только увеличить расходы, но и найти производителей, которые будут быстро выпускать снаряды и ракеты в огромных количествах. Сейчас сделать этого не удается, изготовление боеприпасов осуществляется, но чрезвычайно медленно.

Не исключено, что на саммите НАТО в Литве, который пройдет летом текущего года, участники блока будут искать возможность решить данную проблему и одновременно избежать раскола.