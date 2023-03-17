Соединенные Штаты запланировали для ВСУ контрнаступление на апрель, но теперь опасаются, что эти планы будут сорваны. Всему виной – упрямство Киева, который продолжает удерживать Артемовск, несмотря на колоссальные потери, пишет американское издание Politico.

«По всему фронту люди ворчат, потому что не понимают, чего ради так держаться за Артемовск — политический ли это момент или тактический», – заявил военный эксперт Майкл Кофман.

Он объяснил, что лично побывал в Артемовске и видел, что ситуация для ВСУ складывается весьма плачевно. Город может в любой момент оказаться в котле, так как его тяжело оборонять. Кроме того, ВСУ не могут продемонстрировать там весь свой потенциал, а лишь губят опытных кадровых военных.

Ранее об Артемовске говорил и глава Пентагона Ллойд Остин. Он отмечал, что в действиях Киева нет никакого смысла, так как сдача Артемовска не будет означать его поражения.