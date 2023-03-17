ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Соединенные Штаты запланировали для ВСУ контрнаступление на апрель, но теперь опасаются, что эти планы будут сорваны. Всему виной – упрямство Киева, который продолжает удерживать Артемовск, несмотря на колоссальные потери, пишет американское издание Politico.

«По всему фронту люди ворчат, потому что не понимают, чего ради так держаться за Артемовск — политический ли это момент или тактический», – заявил военный эксперт Майкл Кофман.

Он объяснил, что лично побывал в Артемовске и видел, что ситуация для ВСУ складывается весьма плачевно. Город может в любой момент оказаться в котле, так как его тяжело оборонять. Кроме того, ВСУ не могут продемонстрировать там весь свой потенциал, а лишь губят опытных кадровых военных.

Ранее об Артемовске говорил и глава Пентагона Ллойд Остин. Он отмечал, что в действиях Киева нет никакого смысла, так как сдача Артемовска не будет означать его поражения.

Вам может понравиться

Глава СВР Нарышкин: США используют все средства разведки в районе Черного моря

Соединенные Штаты Америки активно используют все доступные технологические средства разведки для проведения наблюдений в районе Черного моря. Об этом в эфире телевизионной программы «Москва. Кремль. Путин» рассказал директор Службы внешней

Захарова спустила на землю главу МИД Украины Кулебу после его неуклюжих угроз

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба грозно заявил, что государства, не захотевшие поддерживать его страну, после завершения СВО столкнуться с серьезными последствиями. В ответ на этот официальный представитель российского МИД

ВС России уничтожили украинскую ДРГ, пытавшуюся форсировать Каховское водохранилище

Артиллеристы Южного военного округа уничтожили украинскую диверсионную группу, которая намеревалась форсировать Каховское водохранилище. Обнаружила вражескую ДРГ разведка, которая и отправила координаты артиллерийским подразделениям, сообщает РИА Новости. Со ссылкой на главу