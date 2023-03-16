Киев готовит контрнаступление, но еще «не определился со стратегией», пишет американское издание Politico. Эксперты из Соединенные Штатов также заявляют, что в настоящий момент ждать каких-то активных действий от Украины бессмысленно, если она и сподобится на контратаку, то будет это не раньше мая.

Напомним, что и представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов, и советник главы ДНР Ян Гагин ранее заявляли, что Киев не готов к контрнаступлению ни на одном из участков фронта, а все его заявления о скором переходе в атаку – это всего лишь очередной пропагандистский прием.

Вице-премьер Украины Ольга Стефанишина обещала контрнаступление сразу после того, как ВСУ получат западную технику и оружие. Она пояснила, что «с пустыми руками» украинская армия идти в атаку не собирается.