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Видеозапись с украинским президентом Владимиром Зеленским, посетившем 22 марта Артемовск, вполне может оказаться подделкой. Не исключено, что в Донбасс он действительно ездил, однако в зону активных боевых действий точно не забирался.

Эксперты пишут, что первым признаком этого является полная тишина в момент вручения Зеленским наград украинским военнослужащим. Для Артемовска такое отсутствие разрывов снарядов и прочей канонады является чуть ли не роскошью, так как стрельба в городе звучит круглосуточно.

Кроме того, все бойцы вокруг своего лидера одеты в свежевыстиранную форму, а боевая техника абсолютно чистая, хотя в Артемовске идут дожди и преобладает постоянная грязь.

Все это демонстрирует, что Зеленский ездил совсем не в Артемовск, а в один из городов, находящихся пока на удалении от линии фронта. Не исключено, что это Часов Яр, но эксперты предполагают, что речь идет о Краматорске. Все дело в том, что женщину, находившуюся рядом, удалось идентифицировать как жительницу именно этого города.

Поездка Зеленского – это очередной пиар-ход, который призван поднять боевой дух ВСУ и улучшить моральное состояние граждан. Главная же его цель – в очередной раз показать Западу «героизм» украинского лидера.

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