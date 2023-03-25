ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Удары по американским военным базам иранскими беспилотниками на время вытеснили из западных СМИ стенания по Украине, хотя на конфликт там США и их союзники тратят миллиарды долларов. Это действительно значимое событие, продемонстрировавшее технологические возможности Ирана, пишет портал «Военное обозрение».

Авторы публикации обращают внимание на то, что все военные базы США в Сирии охраняются зенитно-ракетными комплексами NASAMS. Однако хваленые системы ПВО не сумели справиться с атакой Корпуса стражей исламской революции, что может больно ударить по репутации американского оборонно-промышленного комплекса.

Иранцы разделили удар на две волны, первая из которых максимально нагрузила комплексы ПВО и заставила их потратить все ракеты. Вторая волна достигла цели, поразив объекты на территории базы.

США уже провели так называемую «операцию возмездия», однако и Тегеран заявил, что на удары американских ракет будет отвечать симметрично. Причем у него для этого есть все необходимые силы и средства.

Вам может понравиться

Пригожин опроверг информацию о сокращении состава ЧВК «Вагнер» в зоне спецоперации

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин опроверг слухи о том, что компания будет сворачивать свою деятельность в зоне специальной военной операции на Украине. Соответствующую информацию сообщили в пресс-службе Пригожина. Американское издание

Переспала со всей деревней и не знает, кто отец ребенка: 30-летняя Саша из села Лебяжье просит ДНК-тест

В тв-передаче «Прямой эфир» на канале Россия-1 было обсуждение нестандартной ситуации. 30-летняя жительница одного из российских сел, будучи в браке, родила ребенка. Но ее муж насторожился из-за того, что группа

Военкор Сладков назвал ВСУ огромной “прокси-армией НАТО”, готовой воевать за еду

Запад создал на Украине прокси-армию, которая готова воевать «за еду». США давно мечтали о такой «банде» и сейчас их мечта сбылась, рассказал изданию “Московский комсомолец” военный корреспондент Александр Сладков. Он