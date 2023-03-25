Удары по американским военным базам иранскими беспилотниками на время вытеснили из западных СМИ стенания по Украине, хотя на конфликт там США и их союзники тратят миллиарды долларов. Это действительно значимое событие, продемонстрировавшее технологические возможности Ирана, пишет портал «Военное обозрение».

Авторы публикации обращают внимание на то, что все военные базы США в Сирии охраняются зенитно-ракетными комплексами NASAMS. Однако хваленые системы ПВО не сумели справиться с атакой Корпуса стражей исламской революции, что может больно ударить по репутации американского оборонно-промышленного комплекса.

Иранцы разделили удар на две волны, первая из которых максимально нагрузила комплексы ПВО и заставила их потратить все ракеты. Вторая волна достигла цели, поразив объекты на территории базы.

США уже провели так называемую «операцию возмездия», однако и Тегеран заявил, что на удары американских ракет будет отвечать симметрично. Причем у него для этого есть все необходимые силы и средства.