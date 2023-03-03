По информации Министерства обороны Российской Федерации, российская армия продолжает атаковать в зоне проведения специальной военной операции на нескольких участках фронта.

В Телеграм-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны» были опубликованы кадры использования группировкой «Отважных» вооруженных сил Российской Федерации тяжелой военной техники в окрестностях населенных пунктов Сватово и Кременная на территории Луганской Народной Республики. На опубликованных кадрах можно увидеть, как российские танки работают по выявленным позициям вооруженных сил Украины.

Сообщается, что украинская армия теряет контроль над своими опорными пунктами и вынуждена отступать. При этом подразделения российских вооруженных сил продолжают теснить противника и на других участках фронта. Ожесточенные боевые действия идут в населенном пункте Артемовск, который уже в ближайшее время будет окружен штурмовыми группами ВС РФ.